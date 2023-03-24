Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился в матче с командой Панамы.

Аргентинский форвард забил 800-й гол за профессиональную карьеру. За клубную карьеру Месси смог отличиться 701 раз, за национальную команду – 99.

Напомним, сегодня, 24 марта, сборные Аргентины и Панамы сыграли между собой товарищеский матч. Хозяева встречи одержали победу со счётом 2:0. На 89-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил второй гол своей команды и установил итоговый счёт на табло.