В Греции разгорелся скандал из-за новой формы сборной по футболу

При этом некоторые болельщики сочли, что на новой майке «сине-белых» есть свастика, и партия экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию, потребовав отозвать футболки.

Напомним, в 2021 году перед началом чемпионата мира в Катаре в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.