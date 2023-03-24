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1 час назад

Партия МЕРА25: Новая форма сборной Греции по футболу оказалась со свастикой

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

На футболке сборной Греции по футболу изображена свастика, правительство делает все для фашизации общества, заявила греческая парламентская партия МЕРА25 после презентации новой формы национальной команды.

В Греции разгорелся скандал из-за новой формы сборной по футболу
Фото: соцсетисоцсети

Новую майку команды представила компания Nike, спонсор одежды национальных сборных Греции, рекламный ролик новой формы призывает всех греческих болельщиков поддержать национальную сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы в Германии, передает РИА «Новости».

При этом некоторые болельщики сочли, что на новой майке «сине-белых» есть свастика, и партия экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию, потребовав отозвать футболки.

Пресс-секретарь МЕРА25 Эрик Эдман заявил, что Греческая федерация футбола «под руководством известного и не выдающегося теоретика ультраправых Такиса Балтакоса поставила на майке огромную свастику».

Напомним, в 2021 году перед началом чемпионата мира в Катаре в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Футбол,Эрик Эдман,Янис Варуфакис,УЕФА,
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