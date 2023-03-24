В Греции разгорелся скандал из-за новой формы сборной по футболу

Новая форма сборной Греции по футболу разглядели свастику. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в греческой парламентской партии МЕРА25 после презентации обновленной экипировки.
Новую майку команды представила компания Nike, которая является спонсором одежды национальных сборных Греции. В рекламном ролике под лозунгом «Вся Греция в одной футболке» и «Мы играем как команда» создатели призывают всех болельщиков поддержать национальную сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы по футболу в Германии.
Ряд болельщиков возмутились, поскольку увидели в узоре на новой форме свастику. Партия бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию. Их пресс-секретарь Эрик Эдман заявил, что партия требует отозвать новые майки.
Отметив уважение всей нации к форме сборной, он заявил, что Греческая федерация футбола (ГФФ) «под руководством известного и не выдающегося теоретика ультраправых Такиса Балтакоса» разместила на майке огромную свастику.
Самого председателя ГФФ неоднократно обвиняли в связи с ультраправой партией «Золотая заря», которую в Греции признали преступной. Эдман добавил, что правительство вносит крайне недемократические законы, чтобы якобы избавиться от нацистов в парламенте, а в месте с тем делает все возможное для их нормализации в обществе.