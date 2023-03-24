В Греции разгорелся скандал из-за новой формы сборной по футболу

Новая форма сборной Греции по футболу разглядели свастику. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в греческой парламентской партии МЕРА25 после презентации обновленной экипировки.

Новую майку команды представила компания Nike, которая является спонсором одежды национальных сборных Греции. В рекламном ролике под лозунгом «Вся Греция в одной футболке» и «Мы играем как команда» создатели призывают всех болельщиков поддержать национальную сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы по футболу в Германии.

Ряд болельщиков возмутились, поскольку увидели в узоре на новой форме свастику. Партия бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию. Их пресс-секретарь Эрик Эдман заявил, что партия требует отозвать новые майки.

t.me/sportrian

Отметив уважение всей нации к форме сборной, он заявил, что Греческая федерация футбола (ГФФ) «под руководством известного и не выдающегося теоретика ультраправых Такиса Балтакоса» разместила на майке огромную свастику.