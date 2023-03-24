Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

На новой форме сборной Греции по футболу нашли свастику

Никита Бородкин

Новая форма сборной Греции по футболу разглядели свастику. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в греческой парламентской партии МЕРА25 после презентации обновленной экипировки.

В Греции разгорелся скандал из-за новой формы сборной по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новую майку команды представила компания Nike, которая является спонсором одежды национальных сборных Греции. В рекламном ролике под лозунгом «Вся Греция в одной футболке» и «Мы играем как команда» создатели призывают всех болельщиков поддержать национальную сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы по футболу в Германии.

Ряд болельщиков возмутились, поскольку увидели в узоре на новой форме свастику. Партия бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию. Их пресс-секретарь Эрик Эдман заявил, что партия требует отозвать новые майки.

t.me/sportrian

Отметив уважение всей нации к форме сборной, он заявил, что Греческая федерация футбола (ГФФ) «под руководством известного и не выдающегося теоретика ультраправых Такиса Балтакоса» разместила на майке огромную свастику.

Самого председателя ГФФ неоднократно обвиняли в связи с ультраправой партией «Золотая заря», которую в Греции признали преступной. Эдман добавил, что правительство вносит крайне недемократические законы, чтобы якобы избавиться от нацистов в парламенте, а в месте с тем делает все возможное для их нормализации в обществе.

Футбол,Эрик Эдман,Янис Варуфакис,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий