Стали известны подробности драки фанатов «Зенита» и «Фенербахче»

Турецкий журналист Мехмет Озджан поделился деталями конфликта болельщиков во время товарищеского матча «Зенита» и «Фенербахче» (2:2).

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«После гола "Зенита" российские болельщики сильно радовались на трибунах. Во время празднования гола они повздорили с фанатами "Фенербахче" и сотрудниками полиции. После этого произошла стычка между российскими и турецкими фанатами», – приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».

Журналист добавил, что после стычки российских болельщиков вывели со стадиона.

«Зенит» и «Фенербахче» провели товарищеский, благотворительный матч в четверг, 23 марта. Встреча прошла на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» в Стамбуле. Игра закончилась со счетом 2:2. За петербуржцев голы забили Малком и Клаудиньо.