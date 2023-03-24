Стали известны подробности драки фанатов «Зенита» и «Фенербахче»

Турецкий журналист Мехмет Озджан поделился деталями конфликта болельщиков во время товарищеского матча «Зенита» и «Фенербахче» (2:2).
«После гола "Зенита" российские болельщики сильно радовались на трибунах. Во время празднования гола они повздорили с фанатами "Фенербахче" и сотрудниками полиции. После этого произошла стычка между российскими и турецкими фанатами», – приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».
Журналист добавил, что после стычки российских болельщиков вывели со стадиона.
«Зенит» и «Фенербахче» провели товарищеский, благотворительный матч в четверг, 23 марта. Встреча прошла на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» в Стамбуле. Игра закончилась со счетом 2:2. За петербуржцев голы забили Малком и Клаудиньо.
В Российской Премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» продолжает лидировать. На счету сине-бело-голубых 48 очков. В 21-м туре петербуржцы дома сыграют с «Уралом». Встреча пройдет в следующую субботу, 1 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.