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11 минут назад

Турецкий журналист назвал причину драки болельщиков «Зенита» и «Фенербахче»

Спорт день за днем

Турецкий журналист Мехмет Озджан поделился деталями конфликта болельщиков во время товарищеского матча «Зенита» и «Фенербахче» (2:2).

Стали известны подробности драки фанатов «Зенита» и «Фенербахче»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«После гола "Зенита" российские болельщики сильно радовались на трибунах. Во время празднования гола они повздорили с фанатами "Фенербахче" и сотрудниками полиции. После этого произошла стычка между российскими и турецкими фанатами», – приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».

Журналист добавил, что после стычки российских болельщиков вывели со стадиона.

«Зенит» и «Фенербахче» провели товарищеский, благотворительный матч в четверг, 23 марта. Встреча прошла на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» в Стамбуле. Игра закончилась со счетом 2:2. За петербуржцев голы забили Малком и Клаудиньо.

В Российской Премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» продолжает лидировать. На счету сине-бело-голубых 48 очков. В 21-м туре петербуржцы дома сыграют с «Уралом». Встреча пройдет в следующую субботу, 1 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Футбол,Зенит,
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