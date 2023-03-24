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1 час назад

Товарищеский матч Россия — Ирак обслужит бригада арбитров из Узбекистана

Чемпионат.com

Главным судьёй товарищеского матча сборных России и Ирака станет арбитр ФИФА Ахрор Рискуллаев из Узбекистана. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Товарищеский матч Россия — Ирак обслужит бригада арбитров из Узбекистана
Фото: 

Товарищеский матч Россия — Ирак состоится в воскресенье, 26 марта. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Рискуллаеву будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Санжар Шаюсупов и Алишер Усманов. Резервным арбитром выступит россиянин Артём Любимов.

Ранее, 23 марта, сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана. Встреча прошла в Тегеране (Иран) и завершилась со счётом 1:1. Единственный мяч в составе россиян забил Антон Миранчук с пенальти.

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