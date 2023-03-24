Зинченко: благодарен «Уфе» за всё, но не хочу больше ничего слышать о России

«Я благодарен футбольному клубу «Уфа» за всё, что они для меня сделали, но после начала СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) я не хочу ничего слышать о времени, проведённом там. Я не хочу ничего слышать об этой стране.