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53 минуты назад

Зинченко: благодарен «Уфе» за всё, но не хочу больше ничего слышать о России

Чемпионат.comиещё 5

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что не хочет больше ничего слышать о России после начала СВО, отметив, что, несмотря на это, продолжает быть благодарным российскому футбольному клубу «Уфа».

Зинченко: благодарен «Уфе» за всё, но не хочу больше ничего слышать о России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я благодарен футбольному клубу «Уфа» за всё, что они для меня сделали, но после начала СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) я не хочу ничего слышать о времени, проведённом там. Я не хочу ничего слышать об этой стране.

К сожалению, мы уже привыкли к этому. Тем не менее мы не теряем надежды, что в ближайшем будущем всё будет хорошо», — приводит слова Зинченко Daily Mail.

26-летний Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год, после чего перешёл в английский «Манчестер Сити». Летом прошлого года украинец перебрался в «Арсенал».

Футбол,Александр Зинченко,
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