Талалаев: приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев

«Сегодня попрощался с командой, административно-медицинским штабом ФК «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу. Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум.



Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы!» — написал Талалаев в социальной сети.