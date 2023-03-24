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41 минуту назад

Сборная Украины обыграла вторую комадну «Брентфорда» в товарищеском матче

Чемпионат.com

Сборная Украины провела товарищеский матч со второй командой английского «Брентфорда». Встреча завершилась победой украинцев со счётом 2:0. В составе жёлто-синих голами отметились Александр Сваток и Георгий Судаков.

Сборная Украины обыграла вторую комадну «Брентфорда» в товарищеском матче
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Стоит отметить, что за резерв «Брентфорда» сыграли два футболиста первой команды – Понтус Янсон и Джошуа Дасилва. Игра проходила на стадионе футбольного клуба «Уимблдон». Матч был организован в закрытом формате — без трансляций и представителей СМИ. На стадион были допущены только официальные делегации клубов и семьи украинских футболистов.

Отметим, что изначально представители украинской сборной анонсировали матч с основной командой «Брентфорда», но в итоге сыграли с дублем британского клуба.

Футбол,Александр Сваток,
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