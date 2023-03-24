Экс-тренер "Динамо" назвал игру сборной России с Ираном "позорищем"

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью в матче сборной России и команды Ирана.
Встреча состоялась 23 марта в Тегеране и завершилась со счетом 1:1.
«Это просто позорище, и счет, и игра. Мне кажется, столько руководство наделало ошибок, что интерес к сборной пропал у футболистов, в первую очередь. Они выходят на поле и хотят пешком обыграть соперника. Так ничего не получится», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».
В воскресенье, 26 марта, подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге сыграют с Ираком. Стартовый свисток для команд прозвучит в 18.00 по московскому времени.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее футбольный менеджер Юрий Белоус заявил, что Валерию Карпину нельзя совмещать работу в сборной России и «Ростове».