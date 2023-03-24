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44 минуты назад

Экс-тренер "Динамо" Силкин назвал игру сборной России с Ираном "позорищем"

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью в матче сборной России и команды Ирана.

Экс-тренер "Динамо" назвал игру сборной России с Ираном "позорищем"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча состоялась 23 марта в Тегеране и завершилась со счетом 1:1.

«Это просто позорище, и счет, и игра. Мне кажется, столько руководство наделало ошибок, что интерес к сборной пропал у футболистов, в первую очередь. Они выходят на поле и хотят пешком обыграть соперника. Так ничего не получится», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».

В воскресенье, 26 марта, подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге сыграют с Ираком. Стартовый свисток для команд прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футбольный менеджер Юрий Белоус заявил, что Валерию Карпину нельзя совмещать работу в сборной России и «Ростове».

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