Экс-тренер "Динамо" назвал игру сборной России с Ираном "позорищем"

«Это просто позорище, и счет, и игра. Мне кажется, столько руководство наделало ошибок, что интерес к сборной пропал у футболистов, в первую очередь. Они выходят на поле и хотят пешком обыграть соперника. Так ничего не получится», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».