«Краснодар» разгромил «Динамо-Барнаул» в товарищеском матче

«Краснодар» одержал крупную победу над командой «Динамо Барнаул» в товарищеском матче.

Фото: © ФК «Краснодар» © ФК «Краснодар»

Встреча прошла в академии «Краснодара» и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Никита Кривцов, Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.

В другом матче дня самарские «Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол» — 5:2. В составе победителей дубль оформил Владимир Сычевой, по голу забили Дмитрий Цыпченко, Максим Витюгов и Бенхамин Гарре.

В турнирной таблице МИР РПЛ после 20 туров «Краснодар» (29 очков) занимает восьмое место, «Крылья» (20) идут 12 ми.