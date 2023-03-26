«Краснодар» разгромил «Динамо-Барнаул» в товарищеском матче

«Краснодар» одержал крупную победу над командой «Динамо Барнаул» в товарищеском матче.
Встреча прошла в академии «Краснодара» и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Никита Кривцов, Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.
В другом матче дня самарские «Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол» — 5:2. В составе победителей дубль оформил Владимир Сычевой, по голу забили Дмитрий Цыпченко, Максим Витюгов и Бенхамин Гарре.
В турнирной таблице МИР РПЛ после 20 туров «Краснодар» (29 очков) занимает восьмое место, «Крылья» (20) идут 12 ми.
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