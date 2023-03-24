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В "Баварии" объяснили решение уволить Нагельсманна

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Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан объяснил решение клуба уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна. Об этом решении стало известно сегодня, 24 марта.

В "Баварии" объяснили решение уволить Нагельсманна
© Газета.Ru

Вместе с Нагельсманном освобождены помощники тренера Бенджамин Глюк, Ксавьер Земброд и Дино Топпмеллер.

"Мы пришли к выводу, что качеcтво в нашей команде, неcмотря на чемпионcтво в Бундеcлиге в прошлом году, вcе реже и реже выходит на первый план. Поcле чемпионата мира мы играли менее уcпешно и менее привлекательно. Нестабильные выступления поставили под сомнение наши цели на этот сезон, а также наши цели на будущее. Вот почему мы действовали сейчас", — приводит слова Кана официальный сайт клуба.

35-летнего Нагельсманна на посту главного тренера команды сменит 49-летний Томас Тухель. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года и в понедельник, 27 марта, впервые проведет тренировку команды.

В текущем сезоне "Бавария" под руководством Нагельсманна вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира "Пари Сен-Жермен". В Бундеслиге команда после 25 туров набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Последним клубом Тухеля был лондонский "Челси". Он возглавлял английский клуб с января 2021 года и привел его к победе в Лиге чемпионов. Также немец выиграл с командой Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он был отправлен в отставку в сентябре 2022 года. До "Челси" немецкий специалист возглавлял "ПСЖ", "Боруссию" из Дортмунда и "Майнц".

Ранее сообщалось, что бывший капитан "Баварии" и сборной Германии по футболу Филипп Лам сравнил "ПСЖ" с магазином вещей, которые никто не может себе позволить.

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