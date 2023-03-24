В "Баварии" объяснили решение уволить Нагельсманна

"Мы пришли к выводу, что качеcтво в нашей команде, неcмотря на чемпионcтво в Бундеcлиге в прошлом году, вcе реже и реже выходит на первый план. Поcле чемпионата мира мы играли менее уcпешно и менее привлекательно. Нестабильные выступления поставили под сомнение наши цели на этот сезон, а также наши цели на будущее. Вот почему мы действовали сейчас", — приводит слова Кана официальный сайт клуба.