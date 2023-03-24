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26 минут назад

Стало известно о тайном соглашении Роналду с «Ювентусом»

Lenta.ru

Руководство туринского «Ювентуса» заявило, что португальский нападающий Криштиану Роналду подписал тайное соглашение о зарплате. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стало известно о тайном соглашении Роналду с «Ювентусом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, «Ювентус» заключил соглашение с некоторыми футболистами команды, в частности с Роналду в период пандемии коронавируса. Отмечается, что спортсмены согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги. 20 апреля 2021 года глава юридического отдела клуба Чезаре Габазио написал в социальных сетях, что первым согласился португалец.

20 января появилась информация о том, что португальский нападающий Криштиану Роналду готов подать в суд на «Ювентус». Причиной стало то, что клуб якобы задолжал форварду 19 миллионов евро в рамках неофициального соглашения, заключенного в период пандемии коронавируса.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018-го с 2021-го. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии.

Футбол,Криштиану Роналду,
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