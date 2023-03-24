Стало известно о тайном соглашении Роналду с «Ювентусом»

Руководство туринского «Ювентуса» заявило, что португальский нападающий Криштиану Роналду подписал тайное соглашение о зарплате. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» заключил соглашение с некоторыми футболистами команды, в частности с Роналду в период пандемии коронавируса. Отмечается, что спортсмены согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги. 20 апреля 2021 года глава юридического отдела клуба Чезаре Габазио написал в социальных сетях, что первым согласился португалец.

20 января появилась информация о том, что португальский нападающий Криштиану Роналду готов подать в суд на «Ювентус». Причиной стало то, что клуб якобы задолжал форварду 19 миллионов евро в рамках неофициального соглашения, заключенного в период пандемии коронавируса.