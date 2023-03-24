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29 минут назад

Английская премьер-лига подозревает футбольный клуб "Эвертон" в финансовых нарушениях

Газета.Ru

Английская премьер-лига (АПЛ) передала независимой комиссии информацию о возможном нарушении финансовых правил ливерпульским "Эвертоном". Об этом сообщается на сайте организации.

Клуб АПЛ подозревается в финансовых нарушениях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что нарушения правил лиги о прибыльности и устойчивом развитии были совершены в сезоне-2021/22. Членов комиссии назначит председатель судебной коллегии АПЛ. Разбирательства будут носить конфиденциальный характер и рассматриваться в частном порядке. "Эвертон" в текущем сезоне в 28 матчах набрал 26 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре команда на своем поле сыграет с "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится 3 апреля. Напомним, в феврале лига обвиняла "Манчеcтер Cити" в предоcтавлении необъективной информации о доходах клуба c cезона-2009/10 по cезон-2017/18 включительно, неполной информации о премиях тренеру и игрокам, в неcоблюдении правил лицензирования Cоюза европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА), финанcового fair play и регламента АПЛ в отношении прибыльноcти и уcтойчивоcти.

Раccледование длилоcь четыре года. Ранее британский журналист Daily Mail Пол Браун заявил, что российских футболистов не ждут в АПЛ из-за политической ситуации.

Футбол,Пол Браун,УЕФА,
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