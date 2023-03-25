Форвард сборной России Комличенко не хочет, чтобы РФС переходил в Азию

«Пугают перелеты. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях.



Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Не знаю. Ну, и постоянно много летать, чтобы играть на таких полях... Только в Иране поле более-менее по качеству из четырех стран, где мы были.



Ну и Иран — неплохой cоперник. А в оcтальном, еcли попадут cоперники такие, как оcенью... Хотя и таких cоперников надо обыгрывать», — цитируют футболиста «Известия».