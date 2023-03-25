Форвард сборной России Комличенко не хочет, чтобы РФС переходил в Азию

Футболист «Ростова» и сборной России Николай Комличенко после товарищеского матча с Ираном высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию.
Встреча состоялась 23 марта в Тегеране и завершилась со счетом 1:1.
«Пугают перелеты. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях.
Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Не знаю. Ну, и постоянно много летать, чтобы играть на таких полях... Только в Иране поле более-менее по качеству из четырех стран, где мы были.
Ну и Иран — неплохой cоперник. А в оcтальном, еcли попадут cоперники такие, как оcенью... Хотя и таких cоперников надо обыгрывать», — цитируют футболиста «Известия».
За 2022 год сборной России удалось провести три товарищеских встречи с командами из Азии: Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
26 марта сборные России и Ирака проведут товарищеский матч на «Газпром Арене». Начало в 18:00 по московскому времени.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.