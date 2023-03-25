Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Швеции в первом матче

Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Швеции в матче первого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Встреча прошла в шведском Сольне и закончилась со счетом 3:0. Три мяча у бельгийцев на 35-й, 49-й и 83-й минутах забил Ромелу Лукаку. Он оформил третий хет-трик в составе сборной страны. До этого он забивал три гола в играх против команд Люксембурга в 2014 году и Гибралтара в 2017 году. Теперь на его счету 71 забитый мяч в составе сборной Бельгии, что является пятым показателем в истории европейских национальных команд. В прошедшем 24 марта мачте против шведов Лукаку обошел представителя Германии Герда Мюллера и Робби Кина из Ирландии, которые по 68 раз отличались за свои национальные команды.

Нападающий Златан Ибрагимович провел первый матч в составе сборной Швеции с марта прошлого года, когда вышел на замену в стыковом матче за выход на ЧМ в Катаре против команды Польши (0:2). В мае 2022 года ему сделали операцию. До февраля текущего года он восстанавливался. Ибрагимович является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, на его счету 62 гола. Спортсмен занимает шестое место в истории национальной команды по количеству проведенных матчей - 122 игры.

В параллельном матче группы F, в которой выступают Бельгия и Швеция, сборная Австрии на своем поле одержала победу над командой Азербайджана со счетом 4:1. Эстонцы вступят в борьбу позднее.