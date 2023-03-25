Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
40 минут назад

Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Швеции в первом матче

Елена Прошина

Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Швеции в матче первого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, сообщает ТАСС.

Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Швеции в первом матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в шведском Сольне и закончилась со счетом 3:0. Три мяча у бельгийцев на 35-й, 49-й и 83-й минутах забил Ромелу Лукаку. Он оформил третий хет-трик в составе сборной страны. До этого он забивал три гола в играх против команд Люксембурга в 2014 году и Гибралтара в 2017 году. Теперь на его счету 71 забитый мяч в составе сборной Бельгии, что является пятым показателем в истории европейских национальных команд. В прошедшем 24 марта мачте против шведов Лукаку обошел представителя Германии Герда Мюллера и Робби Кина из Ирландии, которые по 68 раз отличались за свои национальные команды.

Нападающий Златан Ибрагимович провел первый матч в составе сборной Швеции с марта прошлого года, когда вышел на замену в стыковом матче за выход на ЧМ в Катаре против команды Польши (0:2). В мае 2022 года ему сделали операцию. До февраля текущего года он восстанавливался. Ибрагимович является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, на его счету 62 гола. Спортсмен занимает шестое место в истории национальной команды по количеству проведенных матчей - 122 игры.

В параллельном матче группы F, в которой выступают Бельгия и Швеция, сборная Австрии на своем поле одержала победу над командой Азербайджана со счетом 4:1. Эстонцы вступят в борьбу позднее.

В других встречах сборная Болгарии на домашнем поле проиграла команде Черногории со счетом 0:1, сборная Греции в гостях обыграла команду Гибралтара со счетом 3:0, сборная Молдавии дома сыграла с командой Фарерских островов (1:1), сборная Сербии на своем поле одолела команду Литвы - 2:0, сборная Польши в гостях уступила команде Чехии со счетом 1:3.

Футбол,Герд Мюллер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий