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46 минут назад

Мбаппе вышел на пятое место по голам за сборную Франции

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Сборная Франции стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024 с разгромной победы над командой Нидерландов – 4:0. Дубль оформил новый капитан Килиан Мбаппе.

Мбаппе вышел на пятое место по голам за сборную Франции
Фото: ТАССТАСС

24-летний нападающий достиг отметки в 38 голов за сборную и вышел на пятое место по этому показателю. Нападающий «ПСЖ» превзошёл результат Карима Бензема. Рекорд принадлежит Оливье Жиру (53).

Мбаппе провёл 67-й матча за сборную Франции. Он выиграл чемпионат мира в 2018 году, в 2022-м дошёл до финала, где Аргентина выиграла по пенальти. Килиан дебютировал за национальную команду в 2017-м – в матче отборочного турнира с Нидерландами.

Также в группе отборочного турнира к Евро-2024 со сборной Франции сыграют Ирландия, Греция и Гибралтар. На Евро-2020 Франция сенсационно проиграла по пенальти Швейцарии, одну из попыток не реализовал Мбаппе.

Футбол,Килиан Мбаппе,Карим Бензема,
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