Президент «ПСЖ» рассказал о продлении контрактов с Месси и Мбаппе

«Мы работаем над тем, чтобы сохранить в команде Мбаппе, Месси и Рамоса. Мы собираемся проанализировать нашу работу, чтобы понять, что мы делаем и убедиться, что мы можем продолжать. Мы не будем совершать ошибок.