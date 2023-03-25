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48 минут назад

«Мы не будем совершать ошибок». Президент «ПСЖ» — о продлении контрактов с Месси и Мбаппе

Чемпионат.com

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о ситуации с продлением контрактов лидеров команды нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси и защитника Серхио Рамоса. Функционер заявил, что парижане тщательно подойдут к этому вопросу, чтобы не совершить ошибок.

Президент «ПСЖ» рассказал о продлении контрактов с Месси и Мбаппе
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Мы работаем над тем, чтобы сохранить в команде Мбаппе, Месси и Рамоса. Мы собираемся проанализировать нашу работу, чтобы понять, что мы делаем и убедиться, что мы можем продолжать. Мы не будем совершать ошибок.

Помимо этих троих, мы должны сосредоточиться на молодёжи и тех талантах, от которых зависит наше будущее. Это то, что мы меняем в клубе», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Контракты Месси и Рамоса истекают в конце сезона. Соглашение Мбаппе рассчитано до 2025 года.

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