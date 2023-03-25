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1 час назад

В сборной Ирака высказались о безопасности проведения матча в России

Lenta.ruиещё 3

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад высказался о проведении матча с командой России в Санкт-Петербурге. Его слова приводит Sport24.

В сборной Ирака высказались о безопасности проведения матча в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Отличный и красивый город. Футболисты и сотрудники сборной Ирака — все мы в России чувствуем себя в полной безопасности. Никах проблем нет, мы всем довольны», — отметил Имад.

Россияне встретятся с футболистами из Ирака 26 марта на «Газпром Аренае». Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Для российской сборной это будет первый с ноября 2021 года домашний матч.

23 марта команда вничью сыграла со сборной Ирана 1:1. Главный тренер Валерий Карпин отметил, что в следующем матче состав российской сборной изменится на 90 процентов.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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