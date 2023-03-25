В сборной Ирака высказались о безопасности проведения матча в России

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад высказался о проведении матча с командой России в Санкт-Петербурге. Его слова приводит Sport24.

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«Отличный и красивый город. Футболисты и сотрудники сборной Ирака — все мы в России чувствуем себя в полной безопасности. Никах проблем нет, мы всем довольны», — отметил Имад.

Россияне встретятся с футболистами из Ирака 26 марта на «Газпром Аренае». Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Для российской сборной это будет первый с ноября 2021 года домашний матч.

23 марта команда вничью сыграла со сборной Ирана 1:1. Главный тренер Валерий Карпин отметил, что в следующем матче состав российской сборной изменится на 90 процентов.