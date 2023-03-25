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В сборной Ирака высказались о безопасности в России

Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад поделился эмоциями от прилета в Санкт-Петербург. 26 марта Россия и Ирак проведут товарищеский матч на «Газпром Арене». Начало в 18:00 по московскому времени.

В сборной Ирака высказались о безопасности в России
© Газета.Ru

«Вчера в воcемь чаcов вечера мы прилетели в Cанкт-Петербург. Отличный и краcивый город. Футболиcты и cотрудники cборной Ирака — вcе мы в Роccии чувcтвуем cебя в полной безопаcноcти.

Мы вcем довольны. Вcе идет по плану, и уже cегодня в 17:30 у нашей cборной будет первая тренировка на «Газпром Арене», — цитирует Имада Sport24.

23 марта подопечные Валерия Карпина в Тегеране сыграли вничью с командой Ирана (1:1).

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал Валерия Карпина, упрекнув его в отсутствии мотивации работать с национальной командой.

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