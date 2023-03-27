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1 час назад

Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

Lenta.ruиещё 8

Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте покинул пост. Об этом сообщается на сайте лондонской команды.

Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Утверждается, что контракт с итальянским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен помощник Конте Кристиан Стеллини.

За 10 игр до конца сезона Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 4 строчку.

Конте присоединился к «шпорам» в ноябре 2021 года. Контракт с ним был рассчитан до лета 2023 года с опцией продления.

Также Конте известен по работе с «Аталантой», «Ювентусом», «Интером» и сборной Италии. С 2016-го по 2018 год итальянец возглавлял лондонский «Челси». Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и завоевал Кубок страны.

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