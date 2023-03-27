Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте покинул пост. Об этом сообщается на сайте лондонской команды.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Утверждается, что контракт с итальянским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен помощник Конте Кристиан Стеллини.

За 10 игр до конца сезона Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 4 строчку.

Конте присоединился к «шпорам» в ноябре 2021 года. Контракт с ним был рассчитан до лета 2023 года с опцией продления.