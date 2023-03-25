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40 минут назад

Экс-тренер "Динамо" Кобелев призвал Карпина к уходу из сборной России

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Кобелев прокомментировал слова наставника сборной России Валерия Карпина о работе с национальной командой.

Экс-тренер "Динамо" Кобелев призвал Карпина к уходу из сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23 марта сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Ираном (1:1). До игры Карпин заявил, что особо не держится за свое место.

«Если человек говорит, что не держится, значит не надо держаться — надо уходить спокойно. Зачем тогда тренировать вообще? Теперь руководство РФС должно подумать и решить, зачем нужен такой человек, который безразлично относится к сборной. Пусть тогда тренирует «Ростов».

Здеcь даже обcуждать нечего. Я проcто cо cвоей cтороны cкажу, что, может, болельщикам, которые не cильно разбираютcя, можно повеcить лапшу. Однако из людей, которые по 40-50 лет в футболе, дураков делать не надо», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

В воскресенье, 26 марта, подопечные Карпина в Санкт-Петербурге сыграют с Ираком. Стартовый свисток для команд прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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