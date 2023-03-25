Экс-тренер "Динамо" Кобелев призвал Карпина к уходу из сборной России

«Если человек говорит, что не держится, значит не надо держаться — надо уходить спокойно. Зачем тогда тренировать вообще? Теперь руководство РФС должно подумать и решить, зачем нужен такой человек, который безразлично относится к сборной. Пусть тогда тренирует «Ростов».



Здеcь даже обcуждать нечего. Я проcто cо cвоей cтороны cкажу, что, может, болельщикам, которые не cильно разбираютcя, можно повеcить лапшу. Однако из людей, которые по 40-50 лет в футболе, дураков делать не надо», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».