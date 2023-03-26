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26 минут назад

«Норильский Никель» разгромил «Кристалл» в матче мини-футбольной Суперлиги

Матч ТВиещё 3

«Норильский Никель» победил петербургский «Кристалл» во втором домашнем матче 16 го тура мини футбольной Суперлиги.

«Норильский Никель» разгромил «Кристалл» в матче мини-футбольной Суперлиги
Фото:  © МФК «Кристалл» © МФК «Кристалл»

Встреча в Норильске завершилась со счетом 8:1. Хет трик в составе победителей оформил Руслан Кудзиев. Дубль в активе Владимира Саносяна, еще по мячу забили Александр Крутый, Сергей Орлов и голкипер Николай Балашов. У гостей отличился Антон Соловьев.

В первом матче, который состоялся в субботу, «Норильский Никель» победил со счетом 4:3.

Лидер турнирной таблицы КПРФ в гостях уступил екатеринбургской «Синаре» — 1:4. Ранее команды сыграли вничью — 2:2.

Матчи мини футбольной Суперлиги смотрите в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Николай Балашов,Владимир Саносян,Антон Соловьев,Сергей Орлов,Норникель,КПРФ,
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