«Норильский Никель» разгромил «Кристалл» в матче мини-футбольной Суперлиги

«Норильский Никель» победил петербургский «Кристалл» во втором домашнем матче 16 го тура мини футбольной Суперлиги.

Фото: © МФК «Кристалл» © МФК «Кристалл»

Встреча в Норильске завершилась со счетом 8:1. Хет трик в составе победителей оформил Руслан Кудзиев. Дубль в активе Владимира Саносяна, еще по мячу забили Александр Крутый, Сергей Орлов и голкипер Николай Балашов. У гостей отличился Антон Соловьев.

В первом матче, который состоялся в субботу, «Норильский Никель» победил со счетом 4:3.

Лидер турнирной таблицы КПРФ в гостях уступил екатеринбургской «Синаре» — 1:4. Ранее команды сыграли вничью — 2:2.