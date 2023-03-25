Тренер сборной Ирака рассказал, к чему приведет переход РФС в Азию

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас оценил возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конференцию (АФК).

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«Конечно, эти вопросы находятся в компетенции российской ассоциации, но российская сборная очень сильный и достойный соперник. Вступление в Азиатскую ассоциацию футбола поднимет общий уровень игры в этой географической зоне», — передает слова Касаса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Осенью активно стал обсуждаться вопрос перехода в Азиатскую конференцию. Всего в организации состоят 47 национальных команд. В этой конфедерации проходит Кубок Азии, Лига чемпионов АФК и Кубок АФК.