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16 минут назад

Экс-тренер сборной Ирака рассказал, чего ожидать от команды в матче с Россией

Матч ТВ

Бывший тренер сборной Ирака по футболу Желько Петрович заявил «РБ Спорт», что команде Валерия Карпина не стоит ожидать легкой прогулки в товарищеской встрече с иракской сборной.

Экс-тренер сборной Ирака рассказал, чего ожидать от команды в матче с Россией
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Матч Россия — Ирак состоится 26 марта в Санкт Петербурге. Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Ирана в Тегеране (1:1).

— У Ирака новый главный тренер, испанец Хесус Касас. Нужно понимать, что сборная Ирака дома и в гостях — это разные команды. Можно ожидать, что в Санкт Петербурге иракцы будут действовать от обороны, но при этом постараются показать характер. Надо понимать, что они умеют играть в футбол. В то же время очевидно, что уровень сборной России выше.

Я бы выделил двух игроков — Ибрагима Байеша и Аймена Хуссейна, большого нападающего, напоминающего Дзюбу. Я привлек в команду более десяти молодых футболистов, все они действительно хороши, перешли в более статусные клубы. Также после моего ухода в команду вернули трех четырех ветеранов. России надо понимать, что они будут играть не с ноунеймами, а с серьезным соперником. В Ираке футболисты бьются за шанс попасть в сборную, они испытывают гордость, играя за национальную в команду, и не захотят уступить даже в товарищеском матче, — отметил Петрович.

Прямую трансляцию матча между Россией и Ираком смотрите в воскресенье с 17:00 (мск) на «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Аймен Хуссейн,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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