Экс-тренер сборной Ирака рассказал, чего ожидать от команды в матче с Россией

— У Ирака новый главный тренер, испанец Хесус Касас. Нужно понимать, что сборная Ирака дома и в гостях — это разные команды. Можно ожидать, что в Санкт Петербурге иракцы будут действовать от обороны, но при этом постараются показать характер. Надо понимать, что они умеют играть в футбол. В то же время очевидно, что уровень сборной России выше.



Я бы выделил двух игроков — Ибрагима Байеша и Аймена Хуссейна, большого нападающего, напоминающего Дзюбу. Я привлек в команду более десяти молодых футболистов, все они действительно хороши, перешли в более статусные клубы. Также после моего ухода в команду вернули трех четырех ветеранов. России надо понимать, что они будут играть не с ноунеймами, а с серьезным соперником. В Ираке футболисты бьются за шанс попасть в сборную, они испытывают гордость, играя за национальную в команду, и не захотят уступить даже в товарищеском матче, — отметил Петрович.