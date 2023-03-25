Экс-тренер сборной Ирака рассказал, чего ожидать от команды в матче с Россией

Бывший тренер сборной Ирака по футболу Желько Петрович заявил «РБ Спорт», что команде Валерия Карпина не стоит ожидать легкой прогулки в товарищеской встрече с иракской сборной.
Матч Россия — Ирак состоится 26 марта в Санкт Петербурге. Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Ирана в Тегеране (1:1).
— У Ирака новый главный тренер, испанец Хесус Касас. Нужно понимать, что сборная Ирака дома и в гостях — это разные команды. Можно ожидать, что в Санкт Петербурге иракцы будут действовать от обороны, но при этом постараются показать характер. Надо понимать, что они умеют играть в футбол. В то же время очевидно, что уровень сборной России выше.
Я бы выделил двух игроков — Ибрагима Байеша и Аймена Хуссейна, большого нападающего, напоминающего Дзюбу. Я привлек в команду более десяти молодых футболистов, все они действительно хороши, перешли в более статусные клубы. Также после моего ухода в команду вернули трех четырех ветеранов. России надо понимать, что они будут играть не с ноунеймами, а с серьезным соперником. В Ираке футболисты бьются за шанс попасть в сборную, они испытывают гордость, играя за национальную в команду, и не захотят уступить даже в товарищеском матче, — отметил Петрович.
Прямую трансляцию матча между Россией и Ираком смотрите в воскресенье с 17:00 (мск) на «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.