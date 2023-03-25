Карпин ответил на вопрос о своей отставке в случае поражения от Ирака

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможной отставке в случае отсутствия положительного результата в контрольной встрече с национальной командой Ирака.
Матч Россия – Ирак состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.
«Буду ли я готов подать в отставку, если не выиграем у Ирака? А почему надо подать в отставку? Серия неудачная? Так, ну и? Проиграем Ираку, а что изменится? Нас вернут? Нет», – цитирует специалиста «Чемпионат».
Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. В настоящее время 54-летний специалист совмещает пост наставника в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Контракт тренера с национальной командой рассчитан до 2024 года.
23 марта сборная России сыграла вничью с Ираном в контрольной встрече, которая состоялась в Тегеране. Матч завершился со счётом 1:1.