Корнеев дал совет Карпину после его слов о работе главным тренером сборной России

— Думаю, что как тренер сборной России Карпин должен быть аккуратнее с тем, что говорит и как он это говорит. А то становится похоже, что у нас тренер, который ни за что и нигде не держится. Большой вопрос: зачем это вообще озвучивать? Это вызывает очень противоречивые чувства у многих, — сказал Корнеев «Матч ТВ».