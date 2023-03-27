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33 минуты назад

Корнеев дал совет Карпину после его слов о работе главным тренером сборной России

Матч ТВиещё 18

Главному тренеру сборной России Валерию Карпину стоит быть аккуратнее с высказываниями, потому что складывается впечатление, что он не держится за свою должность, заявил «Матч ТВ» бывший футболист и тренер национальной команды Игорь Корнеев.

Корнеев дал совет Карпину после его слов о работе главным тренером сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборная России в марте провела два товарищеских матча: 23 го числа в Тегеране сыграла вничью с командой Ирана (1:1), 26 го в Санкт Петербурге победила сборную Ирака (2:0). Перед матчем с иракцами Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения заявил, что не держится за место в сборной России.

Позднее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал специалиста определиться, он «со сборной или сам по себе».

— Думаю, что как тренер сборной России Карпин должен быть аккуратнее с тем, что говорит и как он это говорит. А то становится похоже, что у нас тренер, который ни за что и нигде не держится. Большой вопрос: зачем это вообще озвучивать? Это вызывает очень противоречивые чувства у многих, — сказал Корнеев «Матч ТВ».

Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года.Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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