Сборная Армении в третий раз подряд уступила Турции

Сборная Армении с поражения стартовала в квалификации чемпионата Европы-2024. В дебютном матче под началом украинского специалиста Виталия Петракова армяне в Ереване уступили Турции - 1:2.
Учитывая непростую историю взаимоотношений между странами, встреча была принципиальной для обеих сторон. Долгое время соперников вообще разводили при жеребьевке больших турниров: в Ереване сборные Армении и Турции сыграли между собой лишь в третий раз. Два предыдущих матча состоялись в рамках отбора к ЧМ-2010 и завершились в пользу сборной Турции. Футболисты с берегов Босфора одержали победу и сейчас.
Хотя начиналось для хозяев все прекрасно. Уже на 10-й минуте Озан Кабак срезал мяч в свои ворота после прострела Камо Оганесяна. Впрочем, еще до конца первого тайма Оркун Кекчу хлестким ударом из-за пределов штрафной сравнял счет - 1:1.
А на 63-й минуте вышедший на замену Керем Артюркоглу воспользовался ошибкой армянской обороны и убежал на рандеву с вратарем Арсеном Багларяном - 2:1.
У армянской сборной весь матч провели защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян и хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян. Во втором тайме на поле вышел полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян. Но ни их усилий, ни бешеной поддержки трибун не хватило хозяевам, чтобы спасти хотя бы ничью.
Отметим, что в другом матче отборочной группы "D" сегодня встретятся сборные Хорватии и Уэльса.