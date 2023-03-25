Сборная Армении в третий раз подряд уступила Турции

Сборная Армении с поражения стартовала в квалификации чемпионата Европы-2024. В дебютном матче под началом украинского специалиста Виталия Петракова армяне в Ереване уступили Турции - 1:2.

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Учитывая непростую историю взаимоотношений между странами, встреча была принципиальной для обеих сторон. Долгое время соперников вообще разводили при жеребьевке больших турниров: в Ереване сборные Армении и Турции сыграли между собой лишь в третий раз. Два предыдущих матча состоялись в рамках отбора к ЧМ-2010 и завершились в пользу сборной Турции. Футболисты с берегов Босфора одержали победу и сейчас.

Хотя начиналось для хозяев все прекрасно. Уже на 10-й минуте Озан Кабак срезал мяч в свои ворота после прострела Камо Оганесяна. Впрочем, еще до конца первого тайма Оркун Кекчу хлестким ударом из-за пределов штрафной сравнял счет - 1:1.

А на 63-й минуте вышедший на замену Керем Артюркоглу воспользовался ошибкой армянской обороны и убежал на рандеву с вратарем Арсеном Багларяном - 2:1.

У армянской сборной весь матч провели защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян и хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян. Во втором тайме на поле вышел полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян. Но ни их усилий, ни бешеной поддержки трибун не хватило хозяевам, чтобы спасти хотя бы ничью.