Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Сборная Армении в третий раз подряд уступила Турции

Российская Газетаиещё 3

Сборная Армении с поражения стартовала в квалификации чемпионата Европы-2024. В дебютном матче под началом украинского специалиста Виталия Петракова армяне в Ереване уступили Турции - 1:2.

Сборная Армении в третий раз подряд уступила Турции
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Учитывая непростую историю взаимоотношений между странами, встреча была принципиальной для обеих сторон. Долгое время соперников вообще разводили при жеребьевке больших турниров: в Ереване сборные Армении и Турции сыграли между собой лишь в третий раз. Два предыдущих матча состоялись в рамках отбора к ЧМ-2010 и завершились в пользу сборной Турции. Футболисты с берегов Босфора одержали победу и сейчас.

Хотя начиналось для хозяев все прекрасно. Уже на 10-й минуте Озан Кабак срезал мяч в свои ворота после прострела Камо Оганесяна. Впрочем, еще до конца первого тайма Оркун Кекчу хлестким ударом из-за пределов штрафной сравнял счет - 1:1.

А на 63-й минуте вышедший на замену Керем Артюркоглу воспользовался ошибкой армянской обороны и убежал на рандеву с вратарем Арсеном Багларяном - 2:1.

У армянской сборной весь матч провели защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян и хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян. Во втором тайме на поле вышел полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян. Но ни их усилий, ни бешеной поддержки трибун не хватило хозяевам, чтобы спасти хотя бы ничью.

Отметим, что в другом матче отборочной группы "D" сегодня встретятся сборные Хорватии и Уэльса.

Футбол,Наир Тикнизян,Эдуард Сперцян,Камо Оганесян,Хорен Байрамян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий