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«Надо четко определиться: ты с нами, Россией, или сам по себе». Матыцин — о словах Карпина

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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова Валерия Карпина относительно его работы в должности главного тренера сборной России по футболу.

«Ты с нами, Россией, или сам по себе». Матыцин — о словах Карпина
© ТАСС

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения в предстоящем товарищеском матче с командой Ирака заявил, что не держится за место в сборной.

— Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.

Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда.

Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе, — сказал министр во время рабочей поездки в Китайскую Народную Республику.

Карпин ответил на вопрос об отставке из сборной России

Сборная России в воскресенье в Санкт Петербурге примет команду Ирака.

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