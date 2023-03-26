«Ты с нами, Россией, или сам по себе». Матыцин — о словах Карпина

— Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.



Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда.



Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе, — сказал министр во время рабочей поездки в Китайскую Народную Республику.