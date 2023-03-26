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Жена Карпина: удобно говорить с дивана, что и как делать моему мужу

На специалиста обрушилась критика за неоднозначные высказывания о своём будущем.

Жена Карпина: удобно говорить с дивана, что и как делать моему мужу
© соцсети

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, поддержала мужа после критики специалиста со стороны общественности.

«Не хочу это обсуждать. Как говорит Валерий Георгиевич — значит, так и есть. Я не являюсь тренером сборной России и не знаю, как нужно разговаривать. Откуда другие люди знают, каким должно быть его поведение? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать», — цитирует Дарью Карпину «Спорт-экспресс».

Ранее Карпин заявил, что не держится за работу в национальной команде России. Затем специалиста раскритиковали за такие слова. Так, министр спорта России Олег Матыцин осудил тренера за «безразличие».

Действующий контракт Карпина с Российским футбольным союзом рассчитан до 2024 года.

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