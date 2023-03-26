Жена Карпина: удобно говорить с дивана, что и как делать моему мужу

«Не хочу это обсуждать. Как говорит Валерий Георгиевич — значит, так и есть. Я не являюсь тренером сборной России и не знаю, как нужно разговаривать. Откуда другие люди знают, каким должно быть его поведение? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать», — цитирует Дарью Карпину «Спорт-экспресс».