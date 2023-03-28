Месси может вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в свою бывшую команду – «Барселону». Форвард пытается договориться о переходе через своего отца, сообщает CCMA.

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Месси периодически общается с главным тренером каталонцев Хави и обсуждает возможный трансфер. И футболисты, и сотрудники «Барселоны» поддерживают возвращение аргентинца.

Месси перешёл в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после истечения контракта с «Барселоной». Он подписал с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.

На счету 35-летнего аргентинца в 32 матчах текущего сезона 18 голов и 17 результативных передач.