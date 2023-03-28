Месси может вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в свою бывшую команду – «Барселону». Форвард пытается договориться о переходе через своего отца, сообщает CCMA.
Месси периодически общается с главным тренером каталонцев Хави и обсуждает возможный трансфер. И футболисты, и сотрудники «Барселоны» поддерживают возвращение аргентинца.
Месси перешёл в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после истечения контракта с «Барселоной». Он подписал с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.
На счету 35-летнего аргентинца в 32 матчах текущего сезона 18 голов и 17 результативных передач.
Ранее Месси забил 800-й гол за карьеру, для этого ему понадобилось 1017 матчей. Он отличился за сборную Аргентины в товарищеском матче против Панамы (2:0).