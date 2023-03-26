Матыцин прокомментировал слова Карпина об отношении к сборной

Глава Минспорта России Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, высказанные перед матчем с командой Ирака. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

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Отмечается, что журналисты спросили у Карпина, как он относится к возможным последствиям проигрыша сборной России в матче с иракскими футболистами. В частности, к своей отставке. Главный тренер заявил в ответ, что не держится за свою должность.

Матыцин подчеркнул, что человек, занимающий должность главного тренера, является лицом команды, объясняет особенности игры. Вместе с тем, этим его обязанности не исчерпываются.

По словам министра, главный тренер своими высказываниям задает необходимый настрой футболистам, миллионам фанатов, «является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения».

Его ключевая задача заключается в том, чтобы игроки выходили на стадион с гордостью, на каждом матче полностью выкладывались за свою страну, уточнил Матыцин.