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47 минут назад

Матыцин прокомментировал слова Карпина об отношении к сборной

Илья Родин

Глава Минспорта России Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, высказанные перед матчем с командой Ирака. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Матыцин прокомментировал слова Карпина об отношении к сборной
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что журналисты спросили у Карпина, как он относится к возможным последствиям проигрыша сборной России в матче с иракскими футболистами. В частности, к своей отставке. Главный тренер заявил в ответ, что не держится за свою должность.

Матыцин подчеркнул, что человек, занимающий должность главного тренера, является лицом команды, объясняет особенности игры. Вместе с тем, этим его обязанности не исчерпываются.

По словам министра, главный тренер своими высказываниям задает необходимый настрой футболистам, миллионам фанатов, «является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения».

Его ключевая задача заключается в том, чтобы игроки выходили на стадион с гордостью, на каждом матче полностью выкладывались за свою страну, уточнил Матыцин.

Карпин ответил на вопрос об отставке из сборной России

По оценке чиновника, «выражение безразличия в спорте - дорога в никуда». Соответственно, резюмировал министр, Карпину следует четко сделать выбор: либо остаться с командой, болельщиками, державой, либо существовать самостоятельно.

Футбол,Олег Матыцин,Валерий Карпин,Минспорт России,СБОРНАЯ РОССИИ,
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