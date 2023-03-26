Карпин объяснил выбор стартового состава сборной России на матч с Ираком

«Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать. Что первично? Игра. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.



Как работаете над этим? Как справиться с проблемами психологии, о которых говорил ранее? Если бы имел рецепт, применил. Реакция у людей разная. Групповая терапия существует, но реагируют все по разному. Я пытаюсь работать через игру. Боязнь ошибиться – самое страшное», – приводит слова Карпина