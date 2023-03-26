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Сборная Казахстана вырвала победу у Дании в отборочном матче к Евро-2024

Футболисты сборной Казахстана дома оказались сильнее национальной команды Дании в матче второго тура отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года.

Казахстан вырвал победу у Дании в отборочном матче к Евро-2024
© KFF.KZ

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов».

В составе хозяев голы забили Бактиер Зайнутдинов (73-я минута), Асхат Тагыберген (86) и Абат Аймбетов (89). За гостей дубль оформил Расмус Хойлунд (21, 36).

Таким образом, сборная Казахстана одерживает свою первую победу на отборочном цикле к Евро-2024, набирает три очка и занимает четвертое место в группе H. Национальная команда Дании располагается на второй строчке с таким же количеством очков.

Чемпионат Европы

Квалификация

Группа H

Второй тур

Казахстан – Дания – 3:2 (0:2)

Голы: Зайнутдинов, 73; Тагыберген, 86; Аймбетов, 89 - Хойлунд, 21,36.

Удаление: Аймбетов, 90+6.

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