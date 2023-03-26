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1 час назад

Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче

Чемпионат.com

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч национальных команд России и Ирака. На стадионе присутствовали 23 818 зрителей. Игра завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.

Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче
Фото: ТАССТАСС

На 50-й минуте полузащитник Антон Миранчук вывел сборную России вперёд (1:0), удачно сыграв на добивании. На 58-й минуте Сергей Пиняев удвоил преимущество россиян – он резко сместился к центру, собрал на себя трёх соперников и точно пробил в нижний угол. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу сборной России.

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Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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