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1 час назад

Карпин раскритиковал игру сборной России в первом тайме матча против команды Ирака

ТАССиещё 8

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал игру своих подопечных в первом тайме товарищеского матча с командой Ирака. Такое мнение он высказал в воскресенье на пресс-конференции.

Карпин раскритиковал игру сборной в 1-м тайме матча против Ирака
Фото: ТАССТАСС

Российские футболисты обыграли иракцев со счетом 2:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Сегодня я был больше, естественно, доволен вторым таймом. Наша задача - забивать голы, а не держать мяч у наших ворот. Надо играть вперед, а не при любом удобном случае катить вратарю", - сказал Карпин.

"Претензий к [вратарю] Сергею [Песьякову] нет, по мне - это просто технический брак. Понятно, что в первый раз он хотел развернуть, второй раз выбить, и получилось низом - технический брак, от него не застрахован никто", - прокомментировал Карпин два опасных момента у ворот сборной России.

Российская национальная команда провела первый домашний матч с 11 ноября 2021 года, когда на "Газпром-Арене" победила сборную Кипра в квалификации на чемпионат мира в Катаре (6:0). После этого Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

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