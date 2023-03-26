Карпин раскритиковал игру сборной в 1-м тайме матча против Ирака

"Претензий к [вратарю] Сергею [Песьякову] нет, по мне - это просто технический брак. Понятно, что в первый раз он хотел развернуть, второй раз выбить, и получилось низом - технический брак, от него не застрахован никто", - прокомментировал Карпин два опасных момента у ворот сборной России.