Карпин раскритиковал игру сборной в 1-м тайме матча против Ирака

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал игру своих подопечных в первом тайме товарищеского матча с командой Ирака. Такое мнение он высказал в воскресенье на пресс-конференции.
Российские футболисты обыграли иракцев со счетом 2:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
"Сегодня я был больше, естественно, доволен вторым таймом. Наша задача - забивать голы, а не держать мяч у наших ворот. Надо играть вперед, а не при любом удобном случае катить вратарю", - сказал Карпин.
"Претензий к [вратарю] Сергею [Песьякову] нет, по мне - это просто технический брак. Понятно, что в первый раз он хотел развернуть, второй раз выбить, и получилось низом - технический брак, от него не застрахован никто", - прокомментировал Карпин два опасных момента у ворот сборной России.
Российская национальная команда провела первый домашний матч с 11 ноября 2021 года, когда на "Газпром-Арене" победила сборную Кипра в квалификации на чемпионат мира в Катаре (6:0). После этого Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.