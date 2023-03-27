Федун выделил четырех игроков сборной РФ по итогам матча с Ираком

Он провел шикарный матч для 18-летнего. Я бы выделил еще Литвинова. Еcли бы он не cпаc ворота в первом тайме, то игра была бы cовcем другая. Выделю также Соболева, который фактически был связующим звеном между полузащитой и нападением. Он фактически сделал два гола. Еще бы отметил Глебова, который провел достаточно качественный матч", — приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс". 23 марта подопечные Валерия Карпина в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1). Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.