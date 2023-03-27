Зидан выдвинул два требования «Реалу»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выдвинул своему бывшему клубу два требования для своего возможного возвращения на пост наставника в конце сезона. Об этом сообщает Defensa Central.

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По информации источника, французский специалист хотел бы в третий раз в своей карьере возглавить мадридский клуб. При этом Зидан требует от «Реала» включить в тренерский штаб специалиста по физической подготовке Грегори Дюпона.

Также французский специалист настаивает на том, что в составе «Реала» должен остаться бельгийский футболист Эден Азар, который пополнил состав «Королевского клуба», когда Зидан возглавлял гранд испанского футбола.

Зидан может в третий раз стать главным тренером «Реала», если летом клуб покинет занимающий эту должность Карло Анчелотти.