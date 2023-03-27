В Иране отметили хорошее поведение российских болельщиков

— Беспорядков со стороны российских болельщиков во время проведения товарищеского матча между сборными Ирана и России замечено не было.



Футбольные фанаты из России показали отличный уровень поддержки команды, создали превосходную атмосферу на стадионе и были полны энтузиазма, — сообщили Sport24 в администрации стадиона «Азади».