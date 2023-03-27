Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
57 минут назад

В Иране отметили хорошее поведение российских болельщиков

Матч ТВиещё 1

Футбольные фанаты из России показали отличный уровень поддержки команды в товарищеском матче со сборной Ирана, создали превосходную атмосферу на стадионе, сообщили в администрации стадиона «Азади».

В Иране отметили хорошее поведение российских болельщиков
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Контрольная игра состоялась на стадионе «Азади» в Тегеране 23 марта и завершилась вничью со счетом 1:1.

— Беспорядков со стороны российских болельщиков во время проведения товарищеского матча между сборными Ирана и России замечено не было.

Футбольные фанаты из России показали отличный уровень поддержки команды, создали превосходную атмосферу на стадионе и были полны энтузиазма, — сообщили Sport24 в администрации стадиона «Азади».

Сборная России в воскресенье в Санкт Петербурге в товарищеском матче победила команду Ирака со счетом 2:0.Источник:Sport24

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий