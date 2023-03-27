В Иране отметили хорошее поведение российских болельщиков

Футбольные фанаты из России показали отличный уровень поддержки команды в товарищеском матче со сборной Ирана, создали превосходную атмосферу на стадионе, сообщили в администрации стадиона «Азади».
Контрольная игра состоялась на стадионе «Азади» в Тегеране 23 марта и завершилась вничью со счетом 1:1.
— Беспорядков со стороны российских болельщиков во время проведения товарищеского матча между сборными Ирана и России замечено не было.
Футбольные фанаты из России показали отличный уровень поддержки команды, создали превосходную атмосферу на стадионе и были полны энтузиазма, — сообщили Sport24 в администрации стадиона «Азади».
Сборная России в воскресенье в Санкт Петербурге в товарищеском матче победила команду Ирака со счетом 2:0.Источник:Sport24