Газзаев отреагировал на критику в адрес Карпина

Любые голы — это результат индивидуального мастерства игроков. Например, забитый мяч Пиняева. Мне кажется, что слова Карпина были произнесены на эмоциях. Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но в конце концов, критика — это всего лишь мнение. А истина — это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».