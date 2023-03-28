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Бывший футболист ЦСКА сравнил Пиняева с Аршавиным

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в составе национальной команды в товарищеском матче с Ираком.

Бывший футболист ЦСКА сравнил Пиняева с Аршавиным
© ТАСС

В воскресенье сборная России обыграла команду Ирака в Санкт Петербурге со счетом 2:0. Пиняев отличился во втором тайме и стал самым молодым автором гола в истории российской команды, побив рекорд Дмитрия Сычева.

— Если говорить о таланте Пиняева, то тут его можно сравнить с Аршавиным — небольшого роста, хорошо использовал все свои качества. К Пиняеву будут привыкать. То, что он идет в обводку — хорошо, но нужно сочетать эту обводку с командными действиями, чтобы это не отражалось плохо на команде. Нужно вспомнить его первых тренеров, потому что они заложили эту основу, нашли его сильные стороны и развили их. Не зря он тренировался с «Манчестер Юнайтед». Все это вкупе дало этот прогресс. Его очень хорошо выдерживал в «Крыльях» Осинькин. Выпускал на 10–15–20 минут, потом, когда Сергей освоился, давал побольше времени, а с отъездом Зиньковского получил место в составе. Теперь удачно перебрался в «Локомотив» — проявляет себя там.

Раньше был дворовой футбол, когда выходишь во двор, бросаешь мячик и играешь. Обыграл пятерых, подождал и снова обыграл — и тебе слова никто не скажет. Можешь обыгрывать — обыгрывай, можешь пас отдать — отдай пас. Такие нестандартные игроки, как Пиняев, должны появляться. А задача тренера, Карпина, Галактионова, Осинькина — его нестандартные качества воплотить в командные взаимодействия, — цитирует Масалитина «Чемпионат».

В текущем сезоне Пиняев провел 21 матч за самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив», забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

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