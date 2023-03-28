Бывший футболист ЦСКА сравнил Пиняева с Аршавиным

— Если говорить о таланте Пиняева, то тут его можно сравнить с Аршавиным — небольшого роста, хорошо использовал все свои качества. К Пиняеву будут привыкать. То, что он идет в обводку — хорошо, но нужно сочетать эту обводку с командными действиями, чтобы это не отражалось плохо на команде. Нужно вспомнить его первых тренеров, потому что они заложили эту основу, нашли его сильные стороны и развили их. Не зря он тренировался с «Манчестер Юнайтед». Все это вкупе дало этот прогресс. Его очень хорошо выдерживал в «Крыльях» Осинькин. Выпускал на 10–15–20 минут, потом, когда Сергей освоился, давал побольше времени, а с отъездом Зиньковского получил место в составе. Теперь удачно перебрался в «Локомотив» — проявляет себя там.