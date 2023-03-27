Нападающий «Торпедо» рассказал о договорных матчах в России

«Сколько получал в „Знамени“? По-моему, 8 300. На тот момент это был МРОТ. Как возрастные футболисты выживали на эти гроши? Занимались не красящей футбол деятельностью, кто-то на этом зарабатывал. Мне один раз сказали во время игры: «Еще раз будешь обострять — в раздевалке с тобой серьезно поговорим». Прям на поле заявили. Я в ответ: «Окей, ладно, поговорите».



Много ли сейчас подобного в нашем футболе? Частенько происходит, думаю. Я и во Второй лиге с этим сталкивался в «Черноморце». Там все более организованно и тихо делают. Мы, молодые, узнали это только в конце сезона. Даже если взять пресловутый матч с «Чайкой»: только в перерыве это удалось спалить. А оказалось, люди по ходу сезона несколько раз этим занимались. С молодежью не делились [информацией]. Честно говорю, тогда нас не ставили в курс», — приводит слова Стефановича Sport24.