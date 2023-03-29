Карпин объяснил свои слова про работу в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил свои слова о том, что он не держится за работу в национальной команде.
— Вам не кажется, что репликами в духе «я не держусь за это место» и «ну уволят и уволят» вы только убедили людей в этой мысли? Можно ведь выражаться помягче.
«Возможно, мне стоило выражаться помягче. Но в каком примитивном и воспаленном мозгу могла возникнуть ассоциация и связь между «я не держусь за это место» и мотивацией?! Кто-то считает, что для того, чтобы быть мотивированными, нужно держаться за своё место и бояться увольнения?
Наверное, я пожалел, что я так сказал. Считаю, что мне следовало выразиться по-другому. К словам ведь действительно цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: я не держусь за место и готов к своему увольнению. Не только в сборной, а везде: в «Ростове», в «Спартаке», где-то ещё. В моей карьере увольнений было уже достаточно.
Если тебя решать уволить, то это произойдёт. Не помню, кто именно сказал, что каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта. Это абсолютная правда! И никакой трагедии от этого не произойдет. От этого никто не умрет: ни тренер, ни руководитель», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 10 матчей: одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. На ЧМ-2022 россияне не поехали из-за санкций со стороны ФИФА.