Карпин объяснил свои слова про работу в сборной России

«Возможно, мне стоило выражаться помягче. Но в каком примитивном и воспаленном мозгу могла возникнуть ассоциация и связь между «я не держусь за это место» и мотивацией?! Кто-то считает, что для того, чтобы быть мотивированными, нужно держаться за своё место и бояться увольнения?



Наверное, я пожалел, что я так сказал. Считаю, что мне следовало выразиться по-другому. К словам ведь действительно цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: я не держусь за место и готов к своему увольнению. Не только в сборной, а везде: в «Ростове», в «Спартаке», где-то ещё. В моей карьере увольнений было уже достаточно.



Если тебя решать уволить, то это произойдёт. Не помню, кто именно сказал, что каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта. Это абсолютная правда! И никакой трагедии от этого не произойдет. От этого никто не умрет: ни тренер, ни руководитель», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».