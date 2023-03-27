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18 минут назад

«Прессик нужно подкачать». Акинфеев подшутил над Даниэлом Карвальо

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Игорь был рад увидеться с бывшим одноклубником.

«Прессик нужно подкачать». Акинфеев подшутил над Даниэлом Карвальо
Фото: Голубович Дмитрий / "Чемпионат"Голубович Дмитрий / "Чемпионат"

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подшутил над бывшим партнёром по команде полузащитником Даниэлом Карвальо. 25 марта бразилец сыграл за армейцев в товарищеском матче с медийной командой 2DROTS (1:2).

Акинфеев и Карвальо встретились перед матчем. Их встреча попала на видео, опубликованное на YouTube-канале ЦСКА.

Карвальо: Стареть не собираешься?

Акинфеев: Нет, конечно!

Акинфеев — переводчику: скажи ему, что прессик нужно подкачать (смеётся).

Даниэл Карвальо защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год. В красно-синей футболке он провёл 140 матчей во всех турнирах и забил 26 мячей, а также отдал 45 голевых передач. В составе армейцев бразилец завоевал Кубкок УЕФА, два титула чемпиона России, четыре победы в Кубке страны и три — в Суперкубке. Карьеру футболиста Карвальо официально завершил в феврале 2018 года.

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