«Прессик нужно подкачать». Акинфеев подшутил над Даниэлом Карвальо

Игорь был рад увидеться с бывшим одноклубником.
Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подшутил над бывшим партнёром по команде полузащитником Даниэлом Карвальо. 25 марта бразилец сыграл за армейцев в товарищеском матче с медийной командой 2DROTS (1:2).
Акинфеев и Карвальо встретились перед матчем. Их встреча попала на видео, опубликованное на YouTube-канале ЦСКА.
Карвальо: Стареть не собираешься?
Акинфеев: Нет, конечно!
Акинфеев — переводчику: скажи ему, что прессик нужно подкачать (смеётся).
Даниэл Карвальо защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год. В красно-синей футболке он провёл 140 матчей во всех турнирах и забил 26 мячей, а также отдал 45 голевых передач. В составе армейцев бразилец завоевал Кубкок УЕФА, два титула чемпиона России, четыре победы в Кубке страны и три — в Суперкубке. Карьеру футболиста Карвальо официально завершил в феврале 2018 года.