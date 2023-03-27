«Прессик нужно подкачать». Акинфеев подшутил над Даниэлом Карвальо

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подшутил над бывшим партнёром по команде полузащитником Даниэлом Карвальо . 25 марта бразилец сыграл за армейцев в товарищеском матче с медийной командой 2DROTS (1:2).

Даниэл Карвальо защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год. В красно-синей футболке он провёл 140 матчей во всех турнирах и забил 26 мячей, а также отдал 45 голевых передач. В составе армейцев бразилец завоевал Кубкок УЕФА, два титула чемпиона России, четыре победы в Кубке страны и три — в Суперкубке. Карьеру футболиста Карвальо официально завершил в феврале 2018 года.