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13 минут назад

«Зенит» объявил о сотрудничестве с «Фенербахче»

Чемпионат.comиещё 1

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения о сотрудничестве с турецким «Фенербахче».

«Зенит» объявил о сотрудничестве с «Фенербахче»
Фото:  РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ» РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

Соглашение между клубами рассчитано на два года и предполагает сотрудничество между мужскими, женскими командами, баскетбольными командами систем «Зенита» и «Фенербахче».

Сотрудничество предполагает организацию товарищеских матчей, создание тренировочных программ и обмен опытом различных отделов клубов.

«Футбольный клуб «Зенит» уверен, что сотрудничество с «Фенербахче» станет плодотворным, поможет клубам всесторонне развиваться как в краткосрочной и среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах», — гласит официальное заявление «Зенита».

Соглашение было подписано после благотворительного матча между «Зенитом» и «Фенербахче» в Стамбуле (2:2).

Футбол,Зенит,
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