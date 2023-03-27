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16 минут назад

«Челси» объявил о многомиллионных убытках из-за санкций против Абрамовича

Матч ТВиещё 2

«Челси» понес многомиллионные убытки в сезоне 2021/22 из за санкций правительства Великобритании против бывшего владельца клуба Романа Абрамовича, сообщается на сайте лондонской команды.

«Челси» объявил о многомиллионных убытках из-за санкций против Абрамовича
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Чистый убыток «Челси» за предыдущий финансовый год составил 121 миллион фунтов стерлингов (около 138 млн евро). Также в документе говорится, что санкций окажут влияние на финансовые показатели клуба в последующие годы «из за долгосрочного воздействия ограничений на заключение новых договорных соглашений».

При этом финансовый оборот «Челси» вырос с 434,9 млн фунтов до 481,3 млн.

— Несмотря на убытки в этом году и операционные проблемы, связанные с санкциями, клуб продолжает соблюдать финансовые правила УЕФА и премьер лиги, — говорится в сообщении «синих».

Абрамович попал под санкции правительства Великобритании в марте прошлого года. У «Челси» была специальная лицензия, которая ограничивала возможности клуба продавать билеты, принимать заказы на мероприятия и подписывать контракты с игроками. Ограничения оставались в силе до конца мая прошлого года, когда консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули завершил покупку лондонского клуба.

Источник:Официальный сайт «Челси»

Футбол,Тодд Боули,Роман Абрамович,УЕФА,
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