«Челси» объявил о многомиллионных убытках из-за санкций против Абрамовича

«Челси» понес многомиллионные убытки в сезоне 2021/22 из за санкций правительства Великобритании против бывшего владельца клуба Романа Абрамовича, сообщается на сайте лондонской команды.
Чистый убыток «Челси» за предыдущий финансовый год составил 121 миллион фунтов стерлингов (около 138 млн евро). Также в документе говорится, что санкций окажут влияние на финансовые показатели клуба в последующие годы «из за долгосрочного воздействия ограничений на заключение новых договорных соглашений».
При этом финансовый оборот «Челси» вырос с 434,9 млн фунтов до 481,3 млн.
— Несмотря на убытки в этом году и операционные проблемы, связанные с санкциями, клуб продолжает соблюдать финансовые правила УЕФА и премьер лиги, — говорится в сообщении «синих».
Абрамович попал под санкции правительства Великобритании в марте прошлого года. У «Челси» была специальная лицензия, которая ограничивала возможности клуба продавать билеты, принимать заказы на мероприятия и подписывать контракты с игроками. Ограничения оставались в силе до конца мая прошлого года, когда консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули завершил покупку лондонского клуба.
Источник:Официальный сайт «Челси»