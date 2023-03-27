Гол Кварацхелии признан лучшим в марте в чемпионате Италии

Кварадона продолжает покорять Серию А.

Пресс-служба итальянской Серии А подвела итоги голосования за звание лучшего гола марта.

Точный удар грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Аталантой» признали лучшим голом этого месяца. 22-летний футболист отличился 11 марта во встрече 26-го тура Серии А и помог неаполитанцам победить со счётом 2:0.

Видео гола Хвичи в ворота «Аталанты» доступно на YouTube-канале Серии А.

В 30 матчах в составе «Наполи» Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач. За яркую игру фанаты «Наполи» дали грузину прозвище Кварадона — по аналогии с Диего Армандо Марадоной, который был ведущим игроком клуба с 1984 по 1991 год.