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50 минут назад

Гол Кварацхелии признан лучшим в марте в чемпионате Италии

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Кварадона продолжает покорять Серию А.

Пресс-служба итальянской Серии А подвела итоги голосования за звание лучшего гола марта.

Точный удар грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Аталантой» признали лучшим голом этого месяца. 22-летний футболист отличился 11 марта во встрече 26-го тура Серии А и помог неаполитанцам победить со счётом 2:0.

Видео гола Хвичи в ворота «Аталанты» доступно на YouTube-канале Серии А.

В 30 матчах в составе «Наполи» Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач. За яркую игру фанаты «Наполи» дали грузину прозвище Кварадона — по аналогии с Диего Армандо Марадоной, который был ведущим игроком клуба с 1984 по 1991 год.

Хвича начинал карьеру в тбилисском «Динамо». Также он выступал за «Рустави», «Локомотив», «Рубин». Летом 2022 года «Наполи» выкупил Хвичу у «Динамо» (Батуми) за € 10 млн.

Футбол,Видео,Динамо,
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