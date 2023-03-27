Трансферная стоимость Месси и Неймара упала

Стоимость аргентинского и бразильского футболистов уменьшилась на € 5 млн каждый. Новый ценник Месси составляет € 45 млн, Неймара — € 70 млн.

35-летний Месси сыграл за «ПСЖ» 32 матча в текущем сезоне, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт аргентинца с парижанами истекает в конце июня этого года.