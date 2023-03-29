Главное о первых турах отбора на Евро. Кто неожиданно стал героем, а кто подарил сенсацию?

Больше Роналду забил только один игрок. А автором самого красивого гола стал венгр.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Клубный футбол совсем скоро вернётся, а пока самое время подвести итоги международной паузы. В течение последней недели сборные играли в квалификации Евро-2024. Было много интересного!

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Группа A

В первой по алфавиту группе лидерство неожиданно захватила сборная Шотландии. Команда Стива Кларка одержала две победы в Глазго – сначала разгромила Грузию (3:0), а потом сенсационно переиграла Испанию (2:0). Героем старта квалификации стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей. В центрхаве вдруг проснулся бомбардир: Мактоминей сделал дубли в обоих матчах.

Испания в 1-м туре уверенно расправилась с Норвегией (3:0), а вот в Шотландии, поменяв почти всю основу, выглядела очень примитивно. Сбилась на кроссы, совершив 30 подач за матч. Но так и не забила.

Норвежцы без Эрлинга Холанда набрали всего одно очко. Грузия с Хвичей Кварацхелией столько же. Кипр – аутсайдер.

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Группа B

Во второй группе ожидаемо лидирует Франция. В 1-м туре вице-чемпионы мира разгромили Нидерланды — 4:0. Причём три из четырёх мячей команде Дидье Дешама удалось забить уже к 21-й минуте.

После неожиданно лёгкой победы над Нидерландами французы поехали в Ирландию. А там уже уровень сопротивления был совершенно другим. Итог — тяжёлые три очка и всего один гол. Зато какой! Бенжамен Павар, поразивший болельщиков мячом в ворота Аргентины на ЧМ-2018, снова сотворил шедевр.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Нидерланды тем временем постарались реабилитироваться за разгромное поражение и оттянулись на аутсайдере. Гибралтар проиграл со счётом 0:6, а нидерландцы установили собственный рекорд по ударам (52) и касаниям в чужой штрафной (102). Самое удивительное, что главным лицом в атаке стал защитник Натан Аке, впервые в своей карьере оформивший дубль.

Греция тоже без проблем победила Гибралтар (3:0) и теперь благодаря дополнительным показателям занимает второе место, опережая Нидерланды.

Чемпионат.ком

Группа C

В этой группе пока лидируют англичане. В первом матче они наконец-то прервали серию неудач с Италией. Англия не могла справиться с этим соперником с 2012-го, а два года назад даже проиграла ему в финале Евро. На этот раз удалось победить, причём играя в меньшинстве в концовке (2:1). У Италии, кстати, забил Матео Ретеги — уроженец Аргентины, который даже не знает итальянского языка.

Во втором матче Англия за три минуты забила два гола Украине и взяла очередные очки. В обеих атаках поучаствовал Букайо Сака: сначала сделал ассист на Гарри Кейна, а потом сам шикарно пробил под перекладину.

Безнадёжным аутсайдером группы, как и ожидалось, остаётся Мальта. Три очка в матче с этой сборной взяла даже Северная Македония, которая теперь занимает третье место и опережает Украину.

Чемпионат.ком

Группа D

Здесь доминируют обладатели бронзы ЧМ-2022. Сборная Хорватии оступилась в 1-м туре, сыграв вничью с Уэльсом из-за пропущенного на 90+3-й минуте гола, но затем «шашечные» переиграли на выезде Турцию благодаря дублю Матео Ковачича.

Турки во главе с немцем Штефаном Кунцем, который в своё время едва не возглавил сборную России вместо Валерия Карпина, упустили отличную возможность оторваться от конкурента. Стартовали-то они успешно, переиграв на выезде Армению. Хотя и в той игре сборной Турции отчасти повезло: Наир Тикнизян, Хорен Байрамян, Эдуард Сперцян, новый юный талант из «Краснодара-2» Георгий Арутюнян и их партнёры создали проблемы сопернику.

Так что у команды Кунца осталось три очка. От Хорватии и Уэльса (победившего Латвию) турки уже отстают. Армения и Латвия пока с нулём.

Чемпионат.ком

Группа E

В этой группе нет топ-сборных и явного фаворита, но выделяется, пожалуй, Польша за счёт присутствия в составе Роберта Левандовского и назначения главным тренером Фернанду Сантуша. Тем не менее поляки стартовали с поражения на выезде от своего главного конкурента – Чехии. Причём пропустили два мяча за первые три минуты! Команде точно потребуется время, чтобы привыкнуть к тактике Сантуша. Интересно, что третий гол чехов получился «российским»: принадлежащий «Локомотиву» Ян Кухта забил с передачи экс-спартаковца Алекса Крала. Красивая быстрая комбинация удалась чехам.

Левандовски не забил ни в Праге, ни в следующем домашнем матче с Албанией, в котором поляки вымучили минимальную победу – 1:0. Тревожный звоночек для Сантуша. Тренеру остаётся надеяться, что его отношения с форвардом сложатся всё же лучше, чем с Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

Чехи во 2-м туре неожиданно потеряли очки в Молдавии. Сама же молдавская сборная начала квалификацию Евро-2024 с двух домашних ничьих – до этого разошлась миром с Фарерами (1:1).

Чемпионат.ком

Группа F

Хедлайнер группы — сборная Бельгии — пока занимает второе место. Но не удивляйтесь: команда сыграла всего один матч. Дебют бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско получился ярким: разгром Швеции благодаря хет-трику Ромелу Лукаку. Сами шведы после такого оскорбления отыгрались на Азербайджане (5:0) и уже идут вровень с бельгийцами.

А лидирует в группе Австрия, взявшая шесть очков из шести возможных. Бывший босс «Локомотива» Ральф Рангник пока обыгрывает соперников попроще. В 1-м туре от команды немецкого тренера досталось ужасно стартовавшему Азербайджану (тут тоже крупное поражение азербайджанцев – 1:4), а во 2-м — Эстонии. Прибалты неожиданно показали зубы, до 88-й минуты цеплялись за ничью, Кстати, за эстонцев сыграли Константин Васильев и Сергей Зенёв, которых на родине критиковали за фото с Карпиным.

Чемпионат.ком

Группа G

Сборная Сербии, как обычно, стремится реабилитироваться за провал на крупном турнире, имея в составе целую россыпь звёзд. Квалификацию Евро-2024 сербы открыли сухими победами над Литвой дома и Черногорией в гостях. Судя по всему, в прекрасной форме находится Душан Влахович, забивший три гола в двух турах.

Наверное, главным конкурентом сборной Сербии будет Венгрия. Задорная команда итальянского тренера Марко Росси стартовала с разгрома Болгарии – 3:0. В празднике поучаствовали подопечные Станислава Черчесова из «Ференцвароша»: голкипер Денеш Дибус и полузащитник Балинт Вечей. Очевидно, Болгария с Литвой будут аутсайдерами группы. Болгары ещё и Черногории на своём поле уступили.

Чемпионат.ком

Группа H

Последние три группы – особенные. В них по шесть команд. Соответственно, и матчей будет больше.

В этом секстете явным фаворитом казалась Дания, но благодаря сборной Казахстана интрига может закрутиться до предела. Команда российского тренера Магомеда Адиева сенсационно переиграла датчан на своём поле – 3:2. Бактиёр Зайнутдинов из ЦСКА отметился голом с пенальти, а Асхат Тагыберген чудо-голом с игры. Попал так попал!

Жаль только, что в 1-м туре Казахстан проиграл дома Словении. Именно словенцы захватили лидерство в группе с шестью очками. Что касается датчан, то они стартовали с победы над Финляндией (3:1). В той игре хет-трик оформил Расмус Хёйлунн – автор дубля в ворота Казахстана.

В остальном – без сюрпризов. Финны одолели Северную Ирландию, а североирландцы предсказуемо переиграли слабую сборную Сан-Марино.

Чемпионат.ком

Группа I

Сумасшедший разгон команды экс-тренера «Спартака» Мурата Якина. Сборная Швейцарии одержала две крупные победы – над Беларусью (5:0) и Израилем (3:0). Возможно, фаворит группы не заметит конкурентов и легко пройдёт весь цикл, но пока швейцарцы не единоличные лидеры по количеству очков. Столько же взяла и Румыния, скромно победившая Андорру и Беларусь.

Другие отстали. Израиль набрал лишь очко, не сумев переиграть дома Косово. Сами косовары и вовсе умудрились сыграть на своём поле вничью с Андоррой. Про результаты сборной Беларуси сказано выше. Печально, что наши соседи, когда-то имевшие очень крепкую национальную команду, выступают всё хуже и хуже. О борьбе за выход в финальную стадию чемпионата Европы и речи нет.

Чемпионат.ком

Группа J

В этой группе не было ни одного матча, в котором забили бы обе команды. Пять сухих побед и одна нулевая ничья. Фаворит, разумеется, сборная Португалии во главе с новым главным тренером Роберто Мартинесом.

Испанский специалист не стал отказываться от услуг Роналду, даже несмотря на переезд Криштиану в Саудовскую Аравию. Более того, Мартинес, в отличие от Сантуша, ставит его в основу. Пока нет повода жалеть об этом: Роналду сделал дубли и в 1-м, и во 2-м туре. Правда, Криштиану отрывался на откровенных «мешках» – Лихтенштейне и Люксембурге. Форвард даже со штрафного забил, хотя исполнение стандартов перестало быть его грозным оружием, учитывая количество холостых попыток.

У Португалии 100% набранных очков – запев Мартинесу удался. Конкуренты уже теряют ценные баллы. Словакия взяла только четыре, причём в её победе над боснийцами поучаствовал голом экс-зенитовец Роберт Мак (сейчас он играет в Австралии за «Сидней»). У сборных Боснии и Исландии – по три очка из шести возможных. Но вся борьба впереди.

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Лучшие бомбардиры отборочного цикла Евро-2024