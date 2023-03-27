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1 час назад

Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили Гибралтар

Чемпионат.com

Сегодня, 27 марта, проходили отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года. Действующие серебряные призёры чемпионата мира французы минимально обыграли сборную Ирландии. Единственный гол в составе Франции забил Бенжамен Павар на 50-й минуте матча.

Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили Гибралтар
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сборная Нидерландов забила Гибралтару три мяча. На 23-й минуте отметился Мемфис Депай, на 50-й и 82-й — Натан Аке.

В параллельных матчах Австрия обыграла Эстонию (2:1), Венгрия разгромила Болгарию (3:0), Молдова сыграла вничью с Чехией (0:0), Польша минимально обыграла Албанию (1:0), Сербия победила Черногорию (2:0), а Швеция разгромила Азербайджан (5:0), одержав крупнейшую для себя победу с 2017 года.

Сборная России не принимает участие в соревнованиях под эгидой УЕФА.

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