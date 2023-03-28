Экс-футболист сборной России высказался о срыве трансфера Захаряна в "Челси"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как срыв трансфера в лондонский "Челси" может повлиять на российского полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна, передает Sport24.
"Сейчас видно, какой сильный психологический удар оказал на Арсена Захаряна срыв трансфера в "Челси". Он должен это пережить, ведь в таких ситуациях любой человек может сломаться. "Динамо" и "Челси" — это небо и земля. Когда сорвался такой трансфер, то человек впал в психологическую яму", - заявил Канчельскис.
В текущем сезоне Захарян сыграл в чемпионате России 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Напомним, что летом "Челси" предлагал за 19-летнего полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Так, у многих российских клубов возникли проблемы с получением средств от предыдущих европейских трансферов.
Ранее сообщалось, что турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка заявил, что если бы футболист "Динамо" Арсен Захарян согласился на трансфер в "Галатасарай", то по окончании нынешнего сезона перешел бы в "Челси".