Экс-футболист сборной России высказался о срыве трансфера Захаряна в "Челси"

"Сейчас видно, какой сильный психологический удар оказал на Арсена Захаряна срыв трансфера в "Челси". Он должен это пережить, ведь в таких ситуациях любой человек может сломаться. "Динамо" и "Челси" — это небо и земля. Когда сорвался такой трансфер, то человек впал в психологическую яму", - заявил Канчельскис.